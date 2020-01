Nicole, muy cerca de la expareja de una reconocida periodista

Nicole Neumann, muy cerca del ex de una reconocida periodista

Hace unos días Nicole Neumann estuvo en Nueva York por compromisos laborales. La modelo además de trabajar aprovechó para pasear y disfrutar de la Gran Manzana, según informó Primicias YA.

Sin embargo, la duda que sembró es si había estado sola por aquella ciudad y ahora trascendió que no, que la rubia habría estado acompañada de Diego Kolankowsky, un empresario teatral y productor de medios.

Si bien ellos no lo reconocen, Diego estuvo los mismos días que la ex de Poroto Cubero en el país del norte, misteriosamente publicó fotos visitando los mismos lugares que la modelo. Incluso testigo aseguran que los vieron juntos en la función del musical "Beetlejuice".

Kolankowsky tiene 46 años y vive hace varios años entre los Estados Unidos y Buenos Aires. Se destacó como productor de Broadway ganando un premio Tony, el más importante de la industria teatral, por "Once on This Island" en 2018. En el país es el dueño de FM Delta.

La última pareja conocida que tuvo Diego fue la periodista Paula Trapani, con quien tras un año y medio de relación se habían comprometido y todo indicaba que se iban a casar. La relación finalizó en agosto del año pasado.