Nicolás Cabré le tiró un picante palito a la China Suárez

Pero Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña pusieron el grito en el cielo y no les gusta nada la idea de que sus hijos estén tan lejos.

Consultado al respecto, Nicolás fue muy directo y no dudó en tirarle un palito a su ex. “Si hoy me preguntan si me iría a trabajar afuera…la verdad es que abatata. Pienso ‘pero Rufi tiene cole, ¿cómo hacemos? Y si me preguntas si sueño con ir a Hollywood, la verdad es que no”, comentó en la revista Gente.