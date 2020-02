Cabré reveló detalles sobre la relación entre Laurita Fernández y la China Suárez

Nicolás Cabré disfruta del mejor momento de su vida instalado en Mar del Plata por la temporada de teatro con su obra “Departamento de Soltero”.

En diálogo con radiomitre.com.ar, contó cómo se siente con su actualidad personal y habló del vínculo que establecieron Laurita Fernández y la China Suárez.

“Está buenisimo trabajar con la misma persona que amas. No estamos las 24hs del día juntos como la gente piensa. Nos encontramos en el teatro. El trabajo es hacer lo que quiero con la gente que quiero. Cuanto más pasa el tiempo, más importancia le doy a eso. Es un poco disfrutar de eso. Mirar para el costado y tenerla a Lau me encanta. Es sorprendente su crecimiento y es genial que ella vaya descubriendo un montón de cosas. Es una laburadora increíble”, comenzó diciendo el actor sobre su actual pareja.

Consultado por el momento de su hija, Nicolás Cabré confesó: “Rufina es lo más importante siempre. Que ella esté feliz. Si sonríe está todo bien. Me va sorprendiendo. Me llena la vida de amor”.

En ese sentido, el artista se refirió a la relación que mantiene su novia con su ex, la China Suárez. “Es fundamental que se lleven bien. La prioridad es Rufina. Que haya buena onda entre ellas es importante sino no se podría hacer nada. Desde el momento que nos separamos supimos cual era la prioridad. Tener un hijo es eso. Todos queremos que sea feliz, incluido la gente que me rodea”, reflexionó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en la web de Radio Mitre.

“Nosotros tuvimos la tranquilidad de descubrir algo que no esperábamos. Y lo vivimos así. Y las presiones siguen. Y te embarazan cada dos días. Yo sigo siendo el mismo. Pienso y creo lo mismo. Hay cosas que no me gustan y no les dedico tiempo. Mucho no me preocupa para ese lado. Después de tantos inventos no me engancho”, completó el artista sobre Laurita Fernández y todo lo que se habla en torno a la relación.