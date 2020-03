Nico Vázquez, internado por su lesión en el codo

Nicolás Vázquez debió suspender la obra de teatro que protagoniza en la calle Corrientes por un problema de salud, que parecía ser leve. Sin embargo, el actor subió un video a sus redes donde señaló que tuvo que ser internado, y que se recupera favorablemente.

“Recuperándome! Gracias a todos por los mensajes!”, señaló Nicolás en su cuenta de Instagram, donde agregó un video contado en primera persona lo que le había sucedido y cuáles fueron las recomendaciones médicas. “Estoy internado en el Hospital Italiano desde el jueves porque mi bursitis con celulitis no mejoró así que los médicos prefirieron darme un tratamiento intravenoso. Me están tratando impresionante. Están tratando de sacarme esta infección -señaló el actor-. Lamentablemente me agarró en un momento donde el mundo está peleando contra un virus tremendo que es el coronavirus y que ya se instaló en la Argentina donde no nos podemos hacer los boludos. Hay que quedarse adentro de las casas, hay que tomar medidas y mucha precaución. Escucho en los pasillos cómo es el virus, cómo viene, qué podía pasar si no nos cuidamos”.

Además, el actor y productor de Una semana nada más, la obra teatral que realiza junto a Benjamín Rojas y Flor Vigna, hizo un pedido a sus seguidores para que tomen todas las medidas necesarias para prevenir el avance del coronavirus: “Si recién llegás del exterior no te queda otra que meterte en cuarentena. No es solamente estornudar, es lo que tocás, adonde vas. Estamos en una situación... todavía, para poder ganarle. No podemos boludear, lo escucho acá, hablo con gente que sabe. Por favor, métanse adentro de sus casas, es lo único que podemos hacer”. Y agregó: “Si conocen a alguien que está haciendo las cosas mal, denúncienlo para poder terminar con esto y que no nos pase lo que pasó en otros países que lo subestimaron. No hay que subestimarlo”.

“Mucha fuerza a la gente que está pasando (un momento difícil por) este virus. Tenemos una gran oportunidad de estar unidos, de hacer las cosas bien. Gracias por el cariño. No veo la hora de estar en mi casa. Gracias a los enfermeros y enfermeras, los ángeles que tenemos en la tierra, por tanto amor y cuidado”, señaló el actor, muy conmovido por la situación que está viviendo.

Por su parte, su pareja, la actriz Gimena Accardi, se unió a los agradecimientos, y por medio de sus redes sociales posteó una foto de Nico y ella en la clínica: “Gracias por sus mensajes. Nico recupera su codo de a poco, súper bien atendido, rodeado de grandes profesionales". Además, la protagonista de Separadas hizo una aclaración, en relación a las medidas precautorias con el coronavirus: "Esto fue ayer, hoy yo me quedo en casa esperando la cuarentena”

El productor recibió saludos de varios famosos, que lo acompañaron desde las redes para que tenga una pronta recuperación, como Celeste Cid, Connie Ballarini, Nico Magaldi, Sofía Zámolo, Fede Bal, Luis Machín y hasta su compañera de tablas, Flor Vigna, entre otros colegas.

La semana pasada, la producción de Una semana nada más anunció la suspensión de la obra por el problema de salud de Vázquez. Todo comenzó en la función que realizaron el domingo pasado: el actor se golpeó el codo, y luego de notar que se le había infectado a raíz de una bacteria, se acercó a la guardia médica del Hospital Italiano. Allí, los médicos le diagnosticaron bursitis aguda con celulitis y le indicaron reposo.

Por prescripción médica, Nico debió guardar reposo y mantener su codo inmovilizado, entre cuatro y cinco días. Pero según pasaron los días, notaron que el actor no mejoraba y decidieron internarlo y realizar un tratamiento más intensivo para su pronta recuperación.