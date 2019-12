Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se convirtieron en los campeones del "Bailando 2019"

Fue una final apasionante, emotiva, con todos los condimentos, como bien nos tiene acostumbrados el Bailando. Luego de una apertura que incluyó la participación de los grupos Vox Pop y Malevo, y los bailes del staff de bailarinas, las jefas de coach, los coaches y el jurado completo (incluyendo los integrantes del BAR), apareció Marcelo Tinelli con su ya clásico "Buenas noches América" para abrir la noche.













Tras la presentación de rigor del jurado saludó, como suele ser habitual en estas instancias decisivas, a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece.

"Me dieron ganas de bailar, imaginate", bromeó Suar, halagando la presentación. Claro que no faltaron las chicanas habituales, como cuando Marcelo le dijo que el canal decidía reemplazarlo por Chueco en línea.









"Hiciste un año extraordinario, esto que pasa en vivo no pasa en ningún programa del mundo", le dijo luego Suar, ya hablando en serio.

"Ahora yo soy presidente de San Lorenzo y tenés a Mario Pergolini vicepresidente del tuyo. Va a volver la pica y Mario entra a un club que ya sabe que es hijo nuestro", bromeó. "Se va a quedar todo el programa y felicitaciones por la película Corazón loco", le dijo el presidente electo de San Lorenzo.













"A partir del 20 de enero Separadas en la pantalla de El Trece", agregó él, y luego entre los dos fueron repasando la programación que se viene a partir del mes de enero.

Luego de bromear con los tiempos del programa y de obtener el okey de Suar para estirarse un poco más de lo habitual, llegó la presentación formal de las dos parejas finalistas, empezando por Flor Vigna.













"Otra final, qué nervios", le dijo Marcelo. "Tengo una adrenalina, estoy muy movilizada", afirmó la actriz. "Es una final de una incomodidad linda, que durante todo el año me hizo crecer muchísimo y hoy me hace salir del cascarón", explicó. "Me enfrentó a mis faltantes pendientes. En este programa y en este año me animé a descubrirme, y estoy más viva que nunca", explicó. "Recién para aflojar todo estuvimos haciendo previa, porque más allá de todo es un sueño estar acá", agregó.

















"No lo puedo creer todavía, no puedo creer lo que se vive con este programa, pasé un fin de semana rarísimo", dijo Nico Occhiato apenas fue presentado por Tinelli. "Es como si fuera la final del mundial, nunca pasé por algo similar", agregó. "Es una final hermosa, quien gane va a estar bien. Obvio que quiero ganar, pero si gana Flor está perfecto. Después de lo que la remamos juntos, qué hacemos los dos acá en el programa más grande de Latinoamérica, nos propusimos disfrutarlo y que sea lo que tenga que ser, pero que sea con amor", cerró.

Como no podía ser de otra manera, no faltó Conce, la abuela de Occhiato, con sus pastafrolas para el conductor y todo el jurado. Y, aprovechando la presencia de las autoridades del canal, esta vez también les convidó a ellos.













"¿Ya vamos a bailar?, bromeó Nico. "Encima vamos contra el Real Madrid, es el Cirque Du Soleil ella", agregó en broma. "Yo estuve siempre acá cuando Flor ganó, y estar ahora acá es increíble", lanzó.

El primer ritmo fue el Jive, y quien abrió la pista fue la bicampeona del certamen, quien junto a Facu Mazzei bailó Great balls of fire de Jerry Lee Lewis. En tanto, su ex pareja, acompañado por Flor Jazmín Peña, eligió el tema Don´ t stop me now de Queen.

















A la hora de la votación empezó Ángel de Brito, quien sorprendió con un voto a la pareja de Nico Occhiato. "Son espectaculares, da piel de gallina verlos bailar, les dijo Pampita. "Por una mínima diferencia mi voto es para la pareja número 2", agregó la top model, quien también se inclinó por Occhiato.

"Son dos parejas que se merecen estar acá, y las dos parecidas y muy distintas. Entiendo los nervios", arrancó Flor Peña. "Creo que lo que hicieron este año fue hermoso", elogió a Vigna. "Nico, no puedo creer lo que creciste", halagó a Nico. "Me tengo que inclinar por una y para mí el voto es para la pareja número 2", afirmó, en sintonía con sus colegas.













"Esto es para Suar, para Pol-ka, unitario va, algo va con esto", arrancó Polino. "Ustedes chicos estuvieron impecables, así que mi voto es para la pareja número 1", sostuvo Marcelo, dejando abierto el resultado. Así se fue desarrollando la votación hasta dejar empatadas a las dos parejas. El teléfono decidió de manera muy reñida.

El balance de Marcelo

"Realmente fue un año muy bueno, creo que hemos tenido un año que ni nosotros nos damos cuenta. Después les voy a decir unas palabritas cortitas, pero vamos a ver un resumen cortito de lo que fue este año para nosotros. Éste es un poco el resumen de lo que hemos hecho este año, con todas las cosas que pasaron", lanzó Marcelo. "Gracias a todos, este último ShowMatch se da en un momento particular de Argentina que genera mucha esperanza. Esta esperanza renovda que se siente creo que refleja lo que siente la gran mayoría de los argentinos. Tenemos que estar unidos y eso es lo que nos pasa acá, más allá de tener pensamientos diferentes. Tenemos que demostrar que somos un pueblo solidario, que nos importa la dignidad de cada uno de los que están", comenzó el balance del año Marcelo.











"Yo sentía que es el programa de la familia, es el programa de todos, lo siento en la calle, y gracias a ustedes que nos dejan ser parte. Gracias por dejarnos cumplir este sueño que es ShowMatch. Quiero agradecerle mucho a mi familia, a mi mujer y a todos mis hijos que son parte esencial de mi vida, a todos, tenemos ocho hijos maravillosos. Y le quiero agradecer a toda la familia de San Lorenzo porque se me quebraba la voz pensando en mi papá, mi viejo estará mirando esto, yo presidente de San Lorenzo, estoy honrado y voy a honrar ese voto, así que gracias", continuó.

















"Les deseo unas Felices Fiestas y ojalá que el 2020 sea mejor que éste. De parte de todos los que hacemos este programa quiero desearles unas Felices Fiestas a todos los argentinos, amamos hacer televisión. Es hermoso poder trabajar desde la televisión y ayudar a tanta gente. Esto no es solamente mío, es de todos ustedes, de esta familia que es ShowMatch, estando o no estando. Quiero decirles que lo hacemos con muchísima honestidad, qué mejor compañía podemos tener que estar ahí con ustedes. Hemos recorrido un gran camino, cumplimos muchos sueños, ha llegado el momento de anunciar a la pareja ganadora. Ahora va a haber un ganador y un perdedor, pero no va a haber un perdedor, porque los dos ya han ganado. A mí me gustaría que estas dos parejas estuvieran siempre, a mí me emocionan las ganas que les ponen. De parte mía gracias de corazón", expresó, para luego dejarle la palabra a los finalistas.













"Estamos honrando la vida", afirmó Flor. "Para mí es mucho en todo sentido, algún día voy a decir que estuve al lado de Marcelo Tinelli y va a ser una locura. Es una locura estar acá con Flor, hoy verla acá y acordarnos de los momentos que pasamos, durmiendo en una cama de una plaza y ella que me decía que teníamos que ser nuestros propios productores, y hoy vernos a los dos acá y saber que arrancamos de tan chicos es tan lindo, porque pasamos muchos fracasos también", expresó por su parte Nico. "Sé que el tiempo es corto, pero está buenísimo que nos aprendamos a amar como personas", agregó Flor.

Así las cosas, como suele ser habitual en cada certamen, la definición llegó a través de la votación telefónica. "No puedo decir más que estamos por FAE, ganemos o perdamos vamos a seguir por ellos", dijo Occhiato, mientras Flor insistió en hacer hincapié en que "honremos la vida cada minutito".













Como no podía ser de otra manera, la definición en los teléfonos fue ajustadísima, con récord de llamados y mensajes de texto. "La pareja que gana esta noche gana con el 50,08, la pareja subcampeona termina con el 49,92", anunció. "Despedimos el año, los 30 años en la tele, anunciando que son campeones de este certamen con el 50,08, por decisión de la gente, la pareja de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña", lanzó, desatando el júbilo de los ganadores y la explosión de todos sus seguidores presentes en el estudio. (Con información de Infobae)