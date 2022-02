Nico Occhiato habló sobre su vínculo con Emily Lucius

Fue entonces cuando la actual participante de MasterChef Celebrity y detective de famosos en las redes sociales, que es por lo que logró popularidad mediática, que inspeccionó las redes de los supuestos protagonistas de la nueva historia amorosa, ató cabos y sacó sus conclusiones: "Ellos se mostraron en la playa estos días como amigos todos con Nico, Naty, etc. Es un clásico diría que un modus operandi de él de no seguir con quién está así que... para mí...salen. Ella lo sigue pero él no".