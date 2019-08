Nico Magaldi contó que fue acosado sexualmente por un personaje de los medios

Si bien el conductor no quiso nombrar a esa persona, dio a entender que se trataba de alguien importante: "Más allá de un acoso yo lo llamo una relación de poder".





"No lo hice nunca público. Cuando laburaba en el canal, en un momento una persona hablaba mucho de mi públicamente, entonces un día me llaman los directivos para preguntarme si había pasado algo. Me encerraron en un cuarto y lo primero que me dijeron es '¿vos sos gay?' Así arrancó la charla", detalló.





Y agregó: "Me paralicé, me quería justificar diciendo que tenía novia. Me dijeron que tal persona estaba haciendo referencia a mí entonces no podía ir más a hablar a ese programa porque él quería tener algo conmigo. Cuando me dijeron eso conecté un montón de cosas. Una vez me mandó solicitud de amistad en Facebook y yo no acepté, y ahí empezó el circo a decir que yo no aceptaba esa solicitud. Yo no entendía que pasaba, o no entendía lo que era el acoso, no me había pasado nunca y decía que quizás era una situación no para un hombre. Fue feo. Pero más allá de un acoso yo lo llamo una relación de poder".





Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó por qué no quería contar quién es, Magaldi indicó: "Me parece que hay cosas que no deben ser públicas, porque no pasó más que eso, sería armar quilombo al pedo".





(Fuente: Primicias YA)