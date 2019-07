Nico Furtado recibió un comentario insólito en Twitter y su respuesta fue desopilante

Para ese entonces, el actor de 31 años todavía no disfrutaba de las comodidades de la fama y, como una persona común y corriente se encargaba de hacer las tareas de la casa, algo que le recordó una de sus primeras fanáticas: "Gra, del lavadero".





Un curioso mensaje le llegó a Furtado en medio del estreno de "El Marginal 3" y él no lo pasó por alto: "Hola Nico cómo andas soy Gra del lavadero ,feliz de la carrera que estás logrando!!!" (sic), escribió la mujer en Twitter.





Casi con la obligación de explicar por qué no había pasado a saludar a Graciela, el actor respondió con simpatía: "Hola Gra! Me compré lavarropas, por eso no nos vimos más... Muchísimas gracias!!! Te mando un beso enorme!!".

Embed Hola Gra! Me compré lavarropas, por eso no nos vimos más... Muchísimas gracias!!! Te mando un beso enorme!! https://t.co/8cBwMSHKP2 — Nico FURTADO (@Furtado_Nico) 10 de julio de 2019





La conversación entre "Gra" y Nico produjo ocurrentes menciones de los usuarios haciendo referencia a la ropa del actor, a sus sábanas y a otros quehaceres del hogar.