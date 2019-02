¿Nico Cabré pidió canje para no pagar un almuerzo con Laurita?

Luego arremetió con nombre y apellido: "Estoy hablando de Nicolás Cabré, que estuvo tratando de sacar un beneficio con el Instagram de Laurita Fernández".



Revelado su picante enigmático, el periodista aseguró: "La fuente es muy buena, es casi directa, por eso lo cuento. Que los fans no me puteen, no estoy hablando mal de Laurita, ella es la víctima en esta situación".





Con la información en su poder, el periodista relató paso a paso el supuesto accionar del actor en un restaurante marplatense, en donde habría querido utilizar la popularidad que tiene la protagonista de Surgar en las redes para no pagar la consumición.una parciudad