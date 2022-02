Neumann habló del hijo de Fabián Cubero

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”, agregó y volvió a sembrar rumores de sus deseos de ser madre, al parecer está junto al corredor de autos buscando hacer realidad el deseo de sus hijas.

“Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, dijo en referencia a su pareja.

“Manu me enamoró más cuando vi cómo se relacionaba con ellas. Tiene todo”, sumó Nicole que espera poder volver a ser madre gracias a algún tratamiento de fertilidad.