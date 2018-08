Netflix y Marvel comienzan a separarse

Tras el anuncio de la nueva plataforma de streaming de Disney en Estados Unidos, quedó en el aire la cuestión de qué sería de las películas Disney que están en Netflix, así como las series originales que empezaron con 'Daredevil'.

En lo que respecta a las de Marvel, según recoge el New York Times, la última película que estará disponible en el catálogo de Estados Unidos es 'Ant-Man y la Avispa'. Empezando con 'Capitana Marvel', el resto de películas Marvel estarán disponibles en la plataforma de Disney, no en Netflix. Además, retirarán las que hay en la última para incorporarlas a la de Disney. Es algo que afectará no sólo a las películas de Marvel, sino a otras producciones de la compañía y, si ésta consigue los derechos que actualmente posee AT&T, a la saga original de 'Star Wars'.

Por el momento no se ha dado información sobre sus planes con el universo de series de Marvel, así que por ahora permanecerán en Netflix, de quien son producción propia. Da la sensación de que ambos universos no están tan conectados como creíamos.