Nequi Galotti: "Mis hijos fueron abusados de chicos"

Nequi Galotti estuvo en el programa de Pampita que se emite por Net TV y reveló que sus hijos mayores sufrieron abusos cuando eran chicos.





"Me pasó algo tremendo con mis hijos mayores. Yo me enteré siendo ellos adultos, que habían sido abusados en situaciones donde los mayores tenían poder sobre ellos. Me contaron cosas terribles de su infancia, cuando yo toda la vida los cuidé, los protegí, los amé, los aconsejé, los mandaba con todo el amor del mundo a la casa de su padre", dijo en "Pampita Online".





"Ellos en un momento cuando tenían doce años me decían 'no, no queremos ir', y yo no lo podía entender, con todo el amor que ellos tuvieron siempre por su papá. Me lo dijeron muchos años después", agregó.





"Yo toda la vida hablé con mis hijos, y eso no me lo pudieron contar antes. Cuando me enteré fue tremendo. Mi hijo más grande en un momento tuvo ataques de pánico a los 14, 15 años. Realmente no entendía por qué", indicó.





"Soy una mamá que como todas las madres defienden a sus hijos como una leona. No haberme enterado es tremendo", remarcó, dolida.





"Con mi exmarido tenía poca comunicación. Cuando decidimos separarnos se ofendió mucho conmigo y él siempre fue un gran padre. Confiaba en él, en la buena persona que era y en todo lo que quería a mis hijos. Fue una separación dura, sobre todo para él", finalizó Nequi.