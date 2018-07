Nelson Castro contó su experiencia con el aborto

Nelson Castro se pronunció sobre el debate del aborto legal, seguro y gratuito y recordó un caso que lo marcó durante su vida profesional como médico.





"Es un debate absolutamente necesario. Aquí tengo que poner mi condición de médico, hay distintas posiciones y yo estoy en contra del aborto, pero estoy en contra de la ley de penalización y quiero decir esto: lo que no va más es esto que vivimos de la clandestinidad porque eso ocurre y yo lo he vivido como médico. Lo he vivido porque me han llegado casos. Voy a contar una anécdota porque esto grafica lo que pasó en mi vida médica porque esto solo lo podés vivir así cuando te pasó y por eso hay que entender la postura de las mujeres que dicen 'la clandestinidad es tremenda'", narró el periodista en su programa "Bella tarde", TN.





Castro recordó: "Había recibido de médico y vino a verme un matrimonio joven que había tenido cuatro chicos y que se habían cuidado y quedó embarazada la señora una vez y buscaban abortar. Yo no conocía absolutamente a nadie y además le dije: 'Mire, estoy en contra del aborto... lo de siempre'. Se fueron, nadie les dio contención. Les dije también: 'vayan a ver a su ginecólogo...'".





El periodista contó que el hombre volvió a verlo 8 meses después y le dijo: "'Hola, doctor, soy fulano, ¿se acuerda de mí? Decidimos abortar y no encontramos un lugar seguro para hacerlo y lo hicimos en un lugar que creíamos seguro y no lo fue y murió mi mujer y el nene. Usted quiso salvar una vida, y por supuesto no estaba en sus manos solucionar nada ni conocía a nadie, pero se perdieron dos vidas y mis hijos no tienen madre'."

"Les confieso que eso pasó hace 38 años y no me puedo olvidar. La realidad demuestra que estos manejos dogmáticos no sirven para nada. Hay que ver cómo la mujer que decidió abortar se le da la contención y seguridad para hacerlo", cerró conmovido.