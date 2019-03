Nazarena Vélez se confesó: "Una expareja me apuntó con un arma y me obligó a tener relaciones sexuales"

Nazarena Vélez estuvo como invitada en el programa "PH, Podemos Hablar" y recordó una tremenda historia cuando una pareja la obligó a tener relaciones sexuales mientras le apuntaba con un arma.





"Me apuntaron con un arma y me obligaron a tener relaciones sexuales. Tenía 23 años. Fue una pareja que yo denuncié", explicó la actriz.

"Me ponía un revólver en la cabeza y él después me decía que estaba descargada. Nunca me saqué el arma de la cabeza. Fue una pareja de dos años", amplió.





Y cerró: "Yo lo conté mucho tiempo después y había que demostrarlo eso y no tenía forma. No pasó nada en la Justicia".