Nazarena Vélez contó su incómoda experiencia como compañera de Darhés

En la noche del miércoles, Nazarena Vélez brindó una nota al programa "Siempre show" (Ciudad Magazine) y en un momento se habló de la denuncia por violación de Thelma Fardín a Juan Darthés.





"¿Tuviste algún episodio con Juan?", le preguntaron. "Sí, me lo crucé hace un par de años cuando hicimos la conducción de un desfile y me puso incómoda", comenzó diciendo.

Thelma Fardin







Y siguió: "No deja de ser un pajero más. No pasó de una mano de más en el micrófono y acercarse para decirme 'qué rico perfume'. Enseguida puse distancia, no solo porque no me interesaba nada sino también porque me sentía culposa de que estaba su señora en el evento".





"¿En ese momento te hizo ruido o recién ahora, sabiendo todo lo que pasó?", indagó la conductora, Noe Antonelli. "Me hizo ruido cuando la escuché a Calu (Rivero). La escuché y dije le creo. Después tuve contacto con otras personas del medio y me decían lo mismo", cerró Nazarena.