Nazarena habló de Fede Bal: "Ni la muerte ni una enfermedad saca lo que uno hizo en la vida"

Durante el comienzo de la emisión de anoche de "Podemos Hablar", ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, la actriz Nazarena Vélez habló y explicó por qué debió aclarar que no estaba contenta cuando se enteró sobre la noticia sobre el cáncer de intestino de Federico Bal, ex de su hija Barbie Vélez.

La historia de amor de Fede y de Barbie duró dos años y terminó en un escándalo judicial por denuncia de agresiones.

Sobre el video, Andy preguntó: "¿Te dieron ganas de llamar a Carmen o Federico?". Y Nazarena respondió: "No, porque una cosa no quita a la otra. Que yo no lo quiera a él no quiere decir que yo le desee el mal. Yo me quedé muy shockeada cuando me enteré de lo que le pasaba. Compartió dos años con mi hija".

Y agregó: "Más allá de lo que siento que también le pasa a Bárbara, que tiene una capacidad de perdón que le admiro, no le podría desear nunca nada malo. Pero tampoco me da para llamarlo porque eso no quita. Ni la muerte ni una enfermedad saca lo que uno hizo en la vida".

En tanto, la actriz agregó que al principio no le importó demasiado pero que cuando vio el video que grabó Federico se le cerró la garganta.

"30 años, cáncer de intestino, tiene que ir a hacer quimioterapia, de verdad... estamos todos alarmados por el coronavirus, hay que estar en el lugar... hay que estar en el lugar de esa mamá. Vení a decirme a mí que a mis hijos le pasa algo así! Esas cosas a mí me sacan", enfatizó.

"Mi mamá tiene cáncer. ¿Qué persona que pasa una cosa así te vas a alegrar de que otra la esta pasando mal, eso me parece que es lo más triste que tienen las redes sociales", finalizó.