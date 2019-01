Nazarena contra Flor de la V: "Yo si soy una dama y hay cosas en las que no me meto"

La acusación por violencia de género de Barbie Vélez a Fede Bal trazó una gran grieta entre Florencia de la V y Nazarena Vélez, la mamá de la actriz. Desde un principio, la capocómica decidió creer la versión del actor, dando por entendido que, por consiguiente, desconfiaba en las declaraciones de Barbie. Este miércoles, en Intrusos, Nazarena Vélez recordó este episodio y abrió fuego contra Flor.

"Una persona que sale a decir 'yo estoy segura de tal cosa porque fui a bailar una vez a Zebra con ellos'... ¡Dale!... ¿De verdad tenes dos dedos de frente Florencia? ¿De verdad después te vas a animar a seguir luchando y pidiendo justicia por algo? ¿Con qué cara?", arrancó Nazarena.

"Es tan triste, es tan triste... tiene la certeza que ni siquiera la Justicia tiene. Porque si no, la hubieran condenado a Barbie en vez de dar un empate técnico. Es tan triste el papel que está haciendo Florencia en este momento que de verdad, es que yo no tengo nada más para decir porque ustedes mismo acaban de leer al abogado diciendo que cierren todos el pico, no hay nada más para defender. ¡Listo! este besito es para vos, dale seguí criando a tus hijos y no jodas", agregó.

Y continuó. "No quiero decirle todo lo que pienso y todo lo que tengo guardado acá desde hace años, porque de verdad es que armaríamos 'el quilombo' y no tengo ganas porque en el medio está Bárbara. En otro momento, si quieren, Florencia y yo hablamos".

Luego de tocar otros temas, Vélez siguió: "Yo si soy una dama y hay cosas en las que no me meto, no me toques a mis hijos Florencia de mi corazón, de verdad te lo digo".

"¿Sabés qué pasa? que cuando me tocas un hijo, yo no sé si ustedes recuerdan que yo me gané en 'Los Grimaldi' el Carlos de Oro, al otro día fui y le rompí el auto a Daniel Agostini porque no me dejaba ver al 'Chino'. Cuando me tocan un hijo, me importa todo un carajo. Cuando quiero hacer las cosas por prensa no toco temas tan serios, hablamos de boludeces", argumentó.

