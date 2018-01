Naza recordó con culpa a Fabián Rodríguez: "Nunca supe amarte"

Nazarena Vélez volvió a recordar a su esposo Fabián Rodríguez, a casi cuatro años de que en marzo del 2014, el empresario tomara la decisión de acabar con su vida, a raíz de una intensa crisis que estaba atravesando.

Este miércoles, la actriz acudió a su cuenta de Instagram y terminó por hacer un reflexivo descargo en memoria del hombre: "Ojalá tu alma pueda perdonarme y flote en la paz que no pude darte, por todas mis carencias emocionales... No supe contenerte, no supe amarte como tu fragilidad lo requería. Soy torpe en el amor. Soy básica y hasta quizás, con un grado tan grande de egoísmo, que no vi tu sufrimiento y hoy pago con la eternidad de tu ausencia mi error".

Lo cierto es que luego de escribir el texto, la rubia decidió eliminarlo y cambiarlo por otro mensaje, del mismo cariz: "Nunca supe amar y nunca lo sabré. El dolor que puedo provocar es insostenible e irreparable. Pocas veces vi con tanta claridad de lo que puede ser capaz mi egoísmo. Nadie merece sufrir inestables momentos que pueden dejar a un bebé sin papá. Perdón amor, perdón", concluyó.

