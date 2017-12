Naza estaría de novia con un amigo de Fabián Rodríguez

Luego de que Barbie Vélez confirmara su relación a los medios con el hijo de Fabián Rodríguez, Lucas, se dijo que Nazarena estaría saliendo con un amigo de su esposo fallecido en 2014.

Se trata de Leandro Camani, un empresario que se acercó a la productora en este último tiempo.

La relación trascendió luego de sugerentes mensajes a través de las redes sociales entre Camani y la exvedette. Además, las imágenes que se hicieron públicas evidenciaron que utilizan la misma pulsera, y también se los pudo ver disfrutando de un viaje juntos, dentro de un vehículo.

Nazarena aclaró cuál es su vínculo con Camani: "Somos muy amigos, es un laburante, una gran persona, pero somos amigos y nada más".

Al ser consultada sobre si le molestó que la prensa ya hablase de un romance entre ellos, dijo: "No me molesta, me están relacionando con una hermosa persona que llevó por primera vez a mi hijo a la cancha, entre otras cosas .Es un amigo soñado. Un gran tipo, pero no es mi pareja".

Por último, sobre si más adelante podría existir algo más que una simple amistad, indicó: "Hoy no lo creo, pero nunca digas nunca. Pero la verdad es que hoy somos amigos".

Dom con mi gran amiga @nazarenavelez working !!