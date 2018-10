Naza contó que Thiago visitó la tumba de Fabián Rodríguez

"Titi quiso ir al cementerio porque no recordaba dónde estaba su papá. Me dijo 'no quiero que vengas vos porque vas a llorar, ni Lucas (su hermano) ni nadie que vaya a llorar'. Quería vivir su experiencia, ver qué le pasaba", contó Nazarena en el programa "Infama recargado", América.





"Le pidió a Leandro que lo acompañara, y así fue. Cuando salieron yo salí corriendo a buscarlo, se había emocionado y entendió que su padre estaba ahí. Es muy fuerte...", agregó entre lágrimas.





Y cerró: "Leandro me mandó la foto y yo pensé que me moría. Verlo a mi hijo arrodillado ahí fue muy fuerte. Me encantaría no haberla visto nunca en la vida. Es desolador ver a tu hijo hablando con su papá en una lápida. Leandro me dijo que Titi vio el nombre (de su papá) y enseguida rompió en llanto".

