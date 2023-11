Natti Natasha tras los polémicos dichos de María Becerra

“Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, jamás. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias”, sumó Natti Natasha.

Acto seguido, Becerra también lanzó un comunicado para apoyar a la cantante. “Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho. ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen”, escribió.