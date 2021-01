Nati Jota respondió a los comentarios que recibió por mostrarse en bikini

"Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar. Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", precisó Jota el sábado.

Luego, desde sus historias de Instagram, Nati amplió: "Qué paja que subo un video en bikini y los comentarios criticándome el cuerpo. Justo cuando estoy más segura de mí mismo, que ya pasó eso, que me acepto, que me gusta como soy...".