Nati Jota le respondió a un seguidor que se burló de la relación de su ex novio con Ivana Nadal

En las últimas semanas, Nati Jota fue protagonista involuntaria de una noticia que de la cual hasta debió tener que salir a aclarar la situación. Ocurre que su ex novio, Bruno Siri, blanqueó su relación con Ivana Nadal. En un principio, se habló de una polémica y hasta de una supuesta traición ya que habían aparecido fotos de las mujeres y las versiones indicaron que ellas eran amigas.

Luego, ambas -por separado- aclararon que su vínculo solo había sido laboral y que no las unía ningún afecto más que “la buena onda” entre dos personas que comparten el mismo ambiente. “Ivana no era mi amiga. Ella es muy amorosa, como todos la pueden ver. Yo tenía vínculo de cruzármela en eventos laborales. Siempre tuvimos la mejor, te tira buena onda, así como la ven, te tira para arriba”, dijo Nati en su momento.

De todas formas, la periodista se sorprendió cuando su ex le contó que estaba saliendo con la conductora. Y se lo hizo saber: “Cuando me lo dijo le expresé que me daba un poco de cosa. Pero si quieren mostrarle al mundo que se aman... A mí me da fiaca porque es algo ajeno, que nada que ver conmigo”.

Con el tiempo, la propia Nati Jota supo lidiar sobre la situación y hasta se animó a bromear al respecto. La periodista había sido invitada a participar del ritmo de a tres en el Cantando 2020 junto a Sofi Morandi y Bruno Coccia, pero la pareja quedó eliminada. “No es la primera vez que me quedo afuera de un trío”, escribió en su cuenta de Twitter e hizo delirar a su millón de seguidores.

En las últimas horas, la panelista de El show de los escandalones tuvo un cruce con un seguidor que se burló de la relación de su ex novio con Ivana Nadal y además consideró que que había sido engañada. Todo comenzó por un mensaje que Nati tuiteó en la red social, así como lo ha hecho en reiteradas ocasiones. “Creo que me gusta alguien. Igual, tranqui que ya la cagué”, escribió quien suele compartir sus sensaciones en Twitter.

“Te cagaron con tu amiga Jajaja cornuda”, fue la respuesta que recibió de un usuario. Nati no lo dejó pasar y decidió contestarle sobre el mismo comentario. “No me cagaron y no era mi amiga”, destacó en una primera instancia ya que ella y Siri se habían separado meses antes de que blanqueara su relación con Nadal.

Y luego hizo referencia al modo en que se expresó su seguidor. “Qué choto tenés que ser para comentar algo así. Tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco", continuó Nati que rápidamente recibió el apoyo del resto de los usuarios en la red social.