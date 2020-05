Nati Jota criticó la belleza de Brad Pitt, fue cuestionada y ella respondió con un rap: “No merezco tu veneno”

La periodista Nati Jota, se volvió tendencia en Twitter tras compartir su primer tema de rap en la red social al que llamó ''Brad Pitt''. Todo comenzó cuando hace unos días indicó que no le gustaba uno de los actores más reconocidos del mundo, y que fascina a millones de mujeres. De inmediato encendió la polémica y la influencer respondió con un video rapeando.

“¿En serio les gusta este chabon?”, publicó la joven en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de Brad, y el comentario tuvo gran repercusión. Ante esto, Nati Jota apostó aún más fuerte y decidió hacer un rap para decir lo que pensaba, e incluso mencionar las cientos de críticas que recibe en las redes sociales.

“Me cag… de la risa con lo que me responden. Loco, no se puede decir que no te gusta físicamente alguien, que te putean!! Que car… Pensar que en mis primeros tiempos de tuiter yo era re mil bardera en serio, ahora ni una pavada puedo decir. Que paj…”, escribió. Hasta se despachó con una encuesta, para que la gente vote, comparándolo con Thiago Bedoya Agüero, personaje de ficción interpretado por Peter Lanzani en Casi Ángeles.

“¿Qué tiene de malo que no me guste Brad Pitt? Pareciera más malo que morir de Covid. Vos destilás tu odio, pensando que no leo, la verdad a mi me afecta y no merezco tu veneno”, comienza cantando la periodista.

“Antes estaba triste y me faltaba una cosa. En Twitter siempre dicen que eso es una chota. Borré la aplicación, estoy desconectada, me hace bien y siento que por fin no pasa nada”, continúa.

Y allí aparece otra joven con una guitarra, que repite a modo de estribillo: “Soy Nati Jota, no te tiro la posta, puede que me esté confundiendo es que estoy aprendiendo”. “Yo no te hice nada, resentimiento tengo poco, aunque sufra no me enojo sé que estamos todos locos", cierra Nati.

Recordemos que durante la semana, Nati Jota reaccionó ante la llamativa declaración de un participante en el programa de Guido Kaczka de El Trece. Y hace unos meses, tuvo una fuerte pelea con Yanina Latorre. Todo comenzó cuando la panelista de Los ángeles de la mañana la criticó en las redes sociales por publicar un video con Grego Rosello en el que simulaban ser una pareja que intentaba tener relaciones sexuales, pero solo se tocaban con los codos para evitar contagiarse de coronavirus.

“No me parece que es un video polémico, para mí fue divertido, pero para mucha gente no. Lo cual no me enoja que no les haya parecido divertido, porque el humor es algo subjetivo. Sí no me gustó que me traten de ignorante o de hueca por hacer un video con humor que además intentaba concientizar”, aseguró la periodista en ese momento.

