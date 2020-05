Natalie Weber contó por qué se cortó la frecuencia sexual con Zárate

En una larga entrevista radial brindada al ciclo "El after de la previa" que conducen Celeste Muriega y Tucho por UrbanaBA (jueves de 19 a 21), la modelo y ex vayaina Natalie Weber abordó varios temas.

El primero de ellos pasó por al aclaración sobre sus dichos hacia La China Suárez. Una usuaria le hizo un comentario donde decía "no cierro los comentarios bebita, gracias a Dios que no llego a la China" y ella contestó: "No me cojo marido ajeno, ni rompo familias".

La ex panelista de Moria afirmó que se trató de una respuesta irónica a un comentario malintencionado y que después los medios armaron la noticia.

Asimismo, Natalie habló de la generosidad de Moria que "sacó lo mejor" de ella cuando estuvo en el panel de su programa y la eligió entre sus preferencias cuando se la compararon con Marcelo Tinelli. "Con Marcelo no tuve relación en el Bailando. Lo veía cuando me presentaban, elijo a Moria sin dudarlo", enfatizó.

Sin embargo, el detalle que pocos se dieron cuenta en la destacada entrevista pasó por la frecuencia sexual con su esposo, el delantero de Boca, Mauro Zárate.

Hace unas semanas, Natalie afirmó: "Mi marido es más goleador en casa que en la cancha, una o dos veces por día".

Sin embargo, con el devenir de la cuarentena Natalie dijo: "Veníamos muy bien con Mauro, casi como en el primer año de noviazgo pero después vamos por el día mil de cuarentena y ya la cosa fue cambiando".

E hizo un divertido reclamo: “Reemplazó al fútbol por la Play. Está todo el día con la Play. Es discusión de pareja, a ese nivel”.

“Ayer estaba limpiando en la cocina. Los nenes estaban corriendo, se empujaron, tiraron una cortina. Y viene mi hijo y me dice ‘mamá se rompió la cortina’. Entonces fui a ver al comedor y la cortina estaba rota y al lado Mauro siguiendo con la Play. El pibe ni se inmutó. Nunca se movió, nunca retó al nene. Es una adicción”, añadió.

“Por un lado me enojo y por el otro me gustaría que me pasara algo con algún jueguito que me divierta como a él. Pero sí. Está medio tonto por la Play, por así decirlo”, expresó.