Natalie Pérez se separó tras seis años de noviazgo: "Me fui yo"

Natalie Pérez estuvo con sus compañeras de la ficción "Pequeña Victoria" en el living de Susana Giménez y habló sobre el final de su noviazgo con Ramiro Gayoso tras seis años juntos.





"No sé la razón exacta. Un día me desperté, eran las 8.30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: 'No podemos discutir a esta hora'. Y me fui", dijo la actriz y cantante.





Y agregó: "Ya cuando te peleás a esa hora no tiene sentido... Encima me tenía que ir a trabajar, me pareció un montón. Me fui yo".





Pérez estuvo en el ciclo de la conductora junto a las actrices Julieta Díaz, Inés Estévez y Mariana Genesio Peña. La ficción se estrena este lunes en Telefe.