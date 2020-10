Natalia Oreiro se refirió al éxito de "Ricos y famosos": "Tengo hermosos recuerdos"

Natalia Oreiro, Diego Ramos y Carina Zampini protagonizaron la ficción "Ricos y famosos", 1997, y la uruguaya recordó aquellos primeros pasos protagónicos en ficción de la mano de Alejandro Romay.

“Había llegado hace tres años de Uruguay y me dieron esa oportunidad, que era algo que no esperaba. Fue un protagónico total con Diego Ramos”, aseguró la actriz y cantante en una nota con "El show de los escandalones", América, que conduce Rodrigo Lussich.

Y agregó: “Si soy un pedo ahora, no sabés cuando era chica… Entraba a la oficina de Alejandro Romay haciendo la vuelta carnero. Fue una de sus últimas grandes producciones, creo que después de eso, re retiró. Fueron dos temporadas y yo participé en una sola, la primera. Las grabaciones tenían de todo, como una escalera imponente, helicópteros”.

Oreiro contó que lo que empezó como un pedido divertido se volvió realidad: “Mirá qué inconsciencia la mía que le dije a Romay ‘hace tres años que estoy en Buenos Aires, necesito vacaciones’. Por suerte no paraba, pero no tenía días libres. Entonces me dijo ‘vos grabá esta novela porque es tu momento, pero elegí un lugar en el mundo que quieras conocer y nos vamos todos a grabar ahí’. A los seis meses le golpeé la puerta y le dije: ‘¿Recuerda, Alejandro, que usted me dijo…?’ y ahí me preguntó a dónde quería ir. Le respondí que a Cuba”.

Y recordó cuando terminó grabando un casamiento con Ramos y la producción en una isla: “Hoy lo pensas y es imposible por los costos. Fue precioso uno de los casamientos que tuvo Ricos y Famosos. Tengo hermosos recuerdos, al igual que del elenco que eran súper estrellas”, cerró Natalia Oreiro sobre su primer éxito en TV.