Natalia Oreiro abrió su Instagram y debutó con un video casero

Durante estos meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, las redes sociales continúan ganando terreno y siguen sumando adeptos, hasta quienes siempre han tratado de mantener su intimidad bajo siete llaves. Pero la cuarentena pesa, y personalidades como Natalia Oreiro cayeron ante el mundo 2.0.

En época de confinamiento obligado, muchos tratan de recurrir a la creatividad y al ingenio para salir adelante y no caer en el total caos, sobre todo quienes tienen hijos y deben hacer lo imposible para que estos no se aburran y todo se transforme en una batalla. Otros se suman a las redes sociales buscando un escape, para transmitir algún mensaje, acercarse a sus fanáticos -en el caso de los famosos, como Jennifer Aniston- o sumarse a campañas que necesitan visibilidad.

Este domingo, Natalia Oreiro sorprendió a todos al unirse a Instagram, donde se describe como "Alegre y trabajadora". Y lo hizo con un divertido video donde se refirió a la cuarentena. "Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer. Y me pregunté ¿qué más puedo hacer en esta cuarentena? ¿Y si me hago un Instagram? Me voy a hacer un Instagram", dice la actriz y cantante mientras con una mano pasa la lustradora y con la otra mira a cámara. La nota de color es que el video, ¡tiene subtítulos en ruso!

Es sabido del lazo de amor y respeto que une a la actriz uruguaya con Rusia y su pueblo. Prueba de ello es que Oreiro solicitó la ciudadanía rusa. "Presenté una serie de papeles que me pidieron que entregara, y ahora esto está siendo considerado", indicó Oreiro, que tiene millones de fanáticos debido a sus populares novelas. "Me sentí muy cerca de la gente, de su cultura e historia. La historia de Rusia es una historia poderosa, llena de valentía, coraje y resistencia. Siempre he admirado no sólo cómo (Rusia) superó el dolor de la guerra, sino también su arte. Soy fan de los escritores y poetas rusos", subrayó en una entrevista.

Luego, encantada con la plataforma de las imágenes, publicó su primera historia y escribió: "Estoy como niña con juguete nuevo", expresó junto al clip de ella a los 11 años.

Que se haya unido a Instagram tal vez, también, tenga que ver con la mala noticia que recibió días atrás.Y es que La noche mágica, cinta que la actriz protagoniza junto con Diego Peretti y Pablo Rago, volvió a cambiar su fecha de estreno con motivo de la cuarentena y el consecuente cierre de las salas cinematográficas de la Argentina, y ahora se espera que llegue a la cartelera el próximo jueves 20 de agosto.

Fuente: exitoína