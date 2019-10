Nannis publicó chats privados con su hijo Axel

Y agregó: "¿Cómo se atreve (Fernando) Burlando a decir en los medios que no quiero a mi hijo y que él no me dice mamá? Eso es mentira y vergonzoso. Con el amor de una madre nunca se juega".

La mediática compartió varias capturas de pantalla de supuestos chats con su hijo mayor, para mostrar el vínculo que tiene con él.

Allí se ven conversaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, él le habla su madre para preguntarle cuándo se juntan a cenar. En otra captura, ella le comenta que está en la peluquería y que "con ustedes estoy bien". Además, ambos se escriben "love you", para manifestar el amor que se tienen.

En otra de las capturas ella le manda una foto de un programa de televisión en el que se habla del escándalo con su ex marido, demostrando que se trata de un chat reciente.

Uno de los abogados de Nannis, Alejandro Cipolla, anunció en su cuenta en Instagram que la mediática inaugurado su nueva cuenta en la red social el viernes pasado. Allí primero escribió una breve carta de presentación y realizó algunas repudiables publicaciones sobre su ex marido y su actual pareja.

La mediática subió una imagen del programa El Diario de Mariana, en el momento en que Caniggia estaba hablando por teléfono con los integrantes del ciclo, y escribió un breve texto, haciendo referencia a las supuestas adicciones que tiene su ex marido: "¡Contratá al traductor del Diez (por Diego Maradona) que no se te entiende nada cuando hablás! Sos habitué de Mercadona parece, jaja".





Fuente: Teleshow