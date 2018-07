Nancy Pazos dormía con su ex y un muro de almohadas

Nancy Pazos atravesó un verdadero calvario amoroso cuando en 2013, el Vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, le pidió el divorcio. Y si bien la periodista ahora convive con un buen presente en lo personal, la ruptura con su ex fue súper dolorosa.

"Para que se den una idea, me bajaron en una camilla de un vuelo internacional. Me descompensé, me subió la fiebre y no me podía parar... ahí empecé a soltar. Había decidido cortar con mi fidelidad física, me dije a mí misma que no la iba a pelear más y el dolor fue inmenso", comenzó a contar Nancy en el ciclo de América.

"Él habló en enero conmigo y se fue de casa en abril. En ese momento, dormíamos con el nene más chiquito en la cama. Él ponía 5 almohadas en la cama, pero yo igual no lo toqué más porque me la bajó. Eróticamente éramos perfectos hasta que lo que me dijo, me deserotizó y nunca más lo toqué", confesó luego.

"Como no soy de tomar pastillas, me dediqué a comer. Cuando acostaba a los chicos, me pasaba 2 horas pensando y llorando. Llegué a ir 5 veces por semana a terapia porque lo necesitaba, tenía que rearmarme a mí misma", agregó.

