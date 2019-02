Nancy Pazos bajó 25 kilos y escribió "La balanza hormonal"

Nancy Pazos vivió una experiencia de transformación con su cuerpo y ahora luce su nueva figura con orgullo desde sus fotos en Instagram.

La periodista de 50 años adelgazó 25 kilos y publicó el libro "La balanza hormonal", una conversación en primera persona con su médica Sandra Molocznic.

El libro, de Editorial Planeta, trata de "la medicina funcional y cómo alcanzar tu versión más saludable".

En Instagram, la panelista de televisión mostró fotos de su nueva silueta tomando sol.

"Triangulito afuera. Este modelo sostiene mejor, ¿o no? Todo lo que sube, baja". expresó sobre su bikini.

"No hay manera de curar el cuerpo si primero no se curar el alma. Lo más importante es que a la vez que adelgazaba, me sentía con más energía", explicó en la publicación sobre cómo logró el cambio.