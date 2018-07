Nancy Duré y su deseo de ir al "Bailando": "Amo el baile desde que nací, soy bailarina frustrada"

Nancy Duré empezó a trabajar en los medios hace más de 20 años. Mientras estudiaba en La Plata, hizo algunos trabajos en radio y, a los 25, se mudó a Capital Federal y comenzó a trabajar en la revista "Así" del grupo Crónica.





Después pasó a la Revista Pronto, también escribió para Impacto y TV Guía. Y a partir de sus trabajos en gráfica la empezaron a llamar para participar de programas de televisión como Yo amo a la TV, Ponele la Firma, Infama, El Tratamiento, entre otros. Hoy sigue en Pronto y también está en Implacables junto a Susana Roccasalvo en la pantalla del Nueve.





Pero además de su pasión por el periodismo, a Nancy le gusta mucho bailar y a través de las redes sociales ha mostrado su talento por las danzas clásicas y la salsa.

"Empecé a tomar clases de danzas clásicas cuando tenía 9 años, pero mi familia no me apoyó con eso y tuve que dejar a los 13. Entonces arranqué a hacer gimnasia femenina y aeróbic, que era lo que se usaba en aquella época", comenzó contando Duré en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y luego destacó: "A los 20 años conocí la salsa y me enamoré. Desde entonces bailo ritmos caribeños, por lo menos, una vez por semana. E hice workshops de baile dónde pude tener una introducción en todos los ritmos, como afro, tango, árabe, danza moderna, entre otros".

"Ya de veterana, cuando me mude adónde vivo ahora y tuve lugar, puede poner en casa una barra de danzas clásicas que me hizo Pichi, el marido de mi mamá. Ahí despunto el vicio de manera autodidacta. Pero no bailo enserio, solo juego como si fuera una niña porque eso me hace bien al alma", remarcó Duré, dueña de una figura espectacular y madre de Manuel.





Al ser consulta sobre si le gustaría participar del "Bailando", el ciclo que arranca muy pronto por la pantalla del Trece con la conducción de Marcelo Tinelli, dijo: "Sí, estaría bueno. Me conformo con que me llamen para la salsa de a tres".

