Nancy Duré: "Estuve viviendo 17 años con un hombre golpeador"

Además, en Argentina la virtualidad le abrió paso a una multitudinaria marcha hacia el Congreso con reclamos muy concretos: el fin de la violencia machista, la lucha por la igualdad de género y el debate alrededor de la legalización del aborto.





Muchas famosas participaron de la marcha como Calu Rivero, Dolores Fonzi, Julieta Díaz, Nancy Dupláa, Narda Lepes y Florencia Peña, entre otras, que decidieron salir a la calle para hacerse oír y ponerle el cuerpo a la lucha por un país más igualitario. Otras, desde sus lugares de trabajo, se manifestaron a través de las redes sociales.





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la periodista Nancy Duré manifestó: "Me enorgullece como las mujeres hemos cambiado la mentalidad de la sociedad, cómo hemos salido adelante y nos hemos animado a contar nuestras historias. La verdad es que es muy fuerte lo que está pasando, todavía hay muchos casos de maltrato, de femicidios, de abusos y de violencia de género. Pero es bueno que todo esto salga a la luz, tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Hablo mucho con adolescentes, con mis hijos y sobrinos, y veo que la mentalidad de ellos ya es distinta y esto es el premio que nos llevamos después de muchos años de trabajo".





Por otro lado, la panelista de "Implacables" (Canal 9) y "El tratamiento de la TV" (Ciudad Magazine) contó el episodio de violencia familiar que le tocó vivir cuando era adolescente: "En mi caso me ha tocado de todo a lo largo de mis 44 años. Yo de joven viví con un violento que era mi papá. Estuve 17 años con un hombre golpeador. Cuando me tocó contar este testimonio en público, recibí muchos mensajes de que gente que ha vivido lo mismo. Y cuando ven que uno pudo salir de esa situación, de que mi mamá pudo salir, y que cada uno puede transitar su vida después de eso, la verdad es que ayuda mucho. Por eso remarco eso de los testimonios, porque permite entender a esas mujeres que pasan por esa situación y de alguna manera ayudar para decir No te conformes con el maltrato, siempre se puede estar bien. Hay que pedir ayuda, porque solo no se puede, y después animarse a contar".

¡Mirá la videoentrevista completa!

Embed