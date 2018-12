Nancy Dupláa firme con los K: "Cristina es la única que nos puede sacar de esto"

Nancy Dupláa fue uno de los referentes del kirchnerismo durante los gobiernos de Cristina Kirchner. La actriz fue una de las artistas que se embanderó bajo el discurso del Frente Para la Victoria y siempre se mostró crítica de la gestión de Mauricio Macri.





"¿Seguís sólida y fuerte para bancar las críticas por ser K?", le preguntaron en una entrevista con el diario Crónica y la mujer de Pablo Echarri indicó: "No es soberbia, es convicción, pero no me importa nada. Trabajo para ser fuerte y ser consecuente con mis elecciones. Eso me hace fuerte, aunque no lo parezca. No me engancho con nada, ni leo nada".





A diferencia de otros personajes del ambiente artístico que se acercaron a Cristina Kirchner y que tras el final de su mandato le soltaron la mano, Duplaá siguió firme en la vereda del kirchnerismo y considera que el regreso de la ex Jefe de Estado es la única alternativa posible para salir de la crisis que atraviesa actualmente la Argentina.

cristina kirchner.jpg







"No creo en las encuestas, representan a una porción de la sociedad, pero sé que es la única que nos puede sacar de todo esto", señaló al ser consultada sobre si creía que Cristina se presentaría como candidata a presidente en 2019.





Además, Duplaá hizo un análisis sobre la actualidad del país y disparó contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, cuando opinó sobre la falta de seguridad en la final de la Copa Libertadores entre River y Boca: "Fue un papelón Mundial".





Por otro lado, la actriz se hizo un momento para hablar sobre la Cumbre del G20, que se realizó el último fin de semana en Buenos Aires y fue muy crítica del encuentro. "Vallaron cuantas zonas para que la gente no se acerque, vivimos en una especie de corralito. Les chupan las medias a los que ayudaron al gobierno", finalizó.

pablo-echarri.png







Quien también dio su opinión sobre la situación política actual fue su marido, Pablo Echarri, que en diálogo con La Nación dijo: "En este tercer año se están cumpliendo metas muy importantes de las que vinieron a instaurar, que tiene que ver con bajar la calidad de vida del sector bajo y medio, con que el sueldo per cápita vaya a la mitas de lo que era el sueldo en dólares y con aumentar los precios y servicios a través de la inflación".





Y con respecto a lo sucedido con el Súper Clásico, manifestó: "lo que pasó es un poco la polaroid de la decadencia que estamos atravesando como sociedad, el no poder concretar una final de fútbol por una inoperancia política y policial, por una enorme desidia". El actor considera que "la política y las barrabravas están últimamente ligadas" y que "en los últimos años han logrado multiplicar el nivel de negocio. Eso hace que sea un núcleo de corrupción bastante difícil de romper", sentenció.

echarri-macri.jpg