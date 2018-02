Nai Awada, muy dolida con su familia: "No aceptan mi sexualidad"

Naiara Awada se mostró triste por no recibir saludos de cumpleaños por parte de la familia de su papá. Su descargo en Twitter generó gran repercusión y la bailarina aclaró cómo es su relación con ellos. Durante la última semana,se mostró triste por no recibir saludos de cumpleaños por parte de la familia de su papá. Su descargo engeneró gran repercusión y la bailarina aclaró cómo es su relación con ellos.





"Antes pensé que era solo por una cuestión política, pero está claro que tienen una cuestión con cómo soy yo, mis valores, mi educación, ellos no aceptan mi sexualidad ni mi forma de ser", indicó Nai, dolida por la situación en diálogo con "Agarrate Catalina".





"Me hace ruido que me hayan dejado de hablar sólo por mi postura política, además yo nunca hablé de cuestiones personales, porque puedo estar de acuerdo o no, pero los quiero un montón", destacó.

Embed Impresionante la desilusión que siento . No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele . Que fue lo que tanto hice ? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE . Si yo hablara...triste — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018







Juliana Awada, con quien indicó que "tenía un conflicto puntual" pero supuso que se iba a ir amainando: "Había un alejamiento por parte de ella que yo comprendí, pero lo que más me llamó fue que fue todo el resto de mi familia tampoco me llamó para mi cumpleaños", destacó. Asimismo, se refirió a su relación con la primera dama, su tía, con quien indicó quepero supuso que se iba a ir amainandodestacó.





En ese sentido, al ser consultada acerca de si se cambiaría el apellido, aclaró: "Yo soy muy calentona y me agarraron en caliente mal, pero obviamente no me cambiaría el apellido porque amo a mi viejo y sé que lo partiría al medio. Si no fuera por él, me lo cambiaría".





En cuanto a su forma de expresarse en las redes sociales, Nai mantuvo su postura: "La verdad que no me guardo nada, no tengo problema de expresar ciertas cosas, y generó el revuelo que generó".