Nai Awada contó el problema que tiene con su cuerpo

“Después de la pandemia nunca pude recuperar mi peso, y como todos saber AMO comer. No hago dieta por lo cual? entrenar el triple y comer más sano. ¿Me acompañan en este camino?”, escribió en su primer post.

“Siempre priorizando la salud mental y sentirse bien con uno mismo. Esta semana haremos todas recetas sanas con verduras y haré aeróbico ¡todos los días! Dale, banquenme que me está costando horrores”, sumó.

“Quizás me daba vergüenza contarlo pero fui engordando varios julos después de la cuarentena eterna y nunca pude recuperar mi peso. Poniendo excusas todos los días y cada día viéndome peor”, explicó.

“Repito, no me importa los abdominales marcados o verme comparada a otras. Importa yo sentirme bien (dixit) conmigo y no es lo que me pasa”, continuó.

“Seguro muchas está así. ¿Nos bancamos entre nosotras? ¿Nos motivamos a movernos? Cuesta pero que bien hace. Y, les enseñaré todas recetas fáciles y sanas”, terminó.