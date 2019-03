Nahir Galarza: "Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido"

Nahir Galarza fue encontrada el año pasado responsable del homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Finalmente, luego de un adelanto que se mostró el jueves una vez finalizada la entrevista, El Diario de Mariana difundió la primera parte del informe, en el cual quedaron expuestos detalles de la relación del joven con su ejecutora.

"Ese día no podía reaccionar. No entendía lo que me estaba pasando, no caía. No pensaba nada. Tenía la mente en blanco", comenzó Galarza.

Y continuó: "No tenía noción del tiempo ni de lo que me estaba pasando. Tomé conciencia tres meses después de que Fernando había fallecido".

"Es que haya sido accidental o no, la realidad es que hay una persona que falleció", dijo, sin mencionar la palabra "asesinato".

Y más tarde aclaró: "Se pudo haber evitado el día. Ese día nosotros no nos tendríamos que haber visto", aseguró. Insistió en que "la historia hubiera sido otra, hubiera sido lo contrario".

"Pienso en él. Me siento culpable porque más allá de que todo lo que pasé con él, era una persona y ya no está. Eso me hace sentir demasiado culpable porque no sé qué hacer y no tengo nada para revertir la situación. No me siento responsable de lo que pasó", expresó.

