Nació Matteo, el primer hijo de David Bisbal con Rossana Zanetti

David Bisbal y su esposa, la modelo venezolana Rosana Zanetti, fueron padres. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común el sábado a las 23:30 de España.





El cantante eligió Instagram para anunciar el nacimiento de su hijo Matteo en una clínica de Madrid. Acompañando una tierna foto de las manos de los tres, el cantante escribió: "Ha sido una experiencia súper bonita que compartimos con vosotros ya que estamos llenos de felicidad. Gracias a todos por lo buenos deseos. Os queremos", manifestó Bisbal.





Ya en octubre del año pasado el cantante de 39 años, ex novio de la China Suárez, anunciaron a través de las redes sociales que esperaban a su primer hijo: "Cuando creíamos que ya no podíamos ser más felices, llega la sorpresa más bonita que podíamos recibir. La familia crece". La pareja se casó en julio del año pasado y el bebé no tardó en llegar.