Nacho Viale: "Pedimos disculpas, nos equivocamos y asumimos la responsabilidad"

"Muchos hablan de una operación. No tengo idea qué es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios. No conozco a nadie de los servicios. Nunca hice una operación. Nunca la haría. Creo en la libertad de expresión y a esas personas que me acusan de haber hecho una operación les agradecería que me ayuden a dilucidar si lo fue, para no volver a caer en esta trampa", aseguró Viale en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.





Carlos Pagni, uno de los periodistas mencionados por Jaitt en la mesa de Legrand, fue quien denunció públicamente que detrás del programa del sábado por la noche hubo una operación de inteligencia clandestina. Alejandro Fantino y Oscar González Oro también hicieron sus descargos.





Con un tono autocrítico, Viale aclaró que las acusaciones de Natacha Jaitt no son compartidas ni por la producción ni por la conductora Mirtha Legrand, quien -describió- está "muy mal" con lo que aconteció.

"Asumo el error. La Justicia tiene que actuar rápidamente. Me parece perfecto que la citen a declarar (a Natacha). Nosotros no avalamos absolutamente nada", aseguró.





Viale contó que la idea de la producción fue armar una mesa que pudiera abordar desde distintos enfoques las denuncias por casos de abusos vinculados a clubes de fútbol.





Natacha había sugerido en redes sociales que tenía información sensible sobre el caso y por eso la convocaron. Además, estuvieron presentes los periodistas Gustavo Grabia y Mercedes Ninci, y el empresario Guillermo Coppola, quien abandonó el programa porque tenía otro compromiso.





"Esto es responsabilidad mía como productor general. La asumo yo. A mi conductora no le dí las herramientas adecuadas, incluso cuando estábamos en vivo", agregó.





Y completó: "Nos enceguecimos, si vos tomás los ratings de Canal 13, los peores del año son en Pascuas y en el Día de la Madre, y nos equivocamos. Por eso asumo la responsabilidad de no haber preparado el programa que merecía Mirtha".