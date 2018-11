Nacha Guevara habló sobre los bebés del momento: Mirko, Matilda y Dionisio

"Están todos medio como el Doctor Mengele, como muy rubios los bebés", comentó Carolina Papaleo durante el programa y haciendo referencia al médico que experimentó con humanos en los campos de concentración del nazismo. A lo que Guevara opinó: "Hay algo que me llama la atención. ¿Todos tienen que ser rubios y de ojos azules? Porque eligen...a mí eso me resulta raro".



"Está bien que elijas lo que te gusta, pero es un hijo, no una cosa que vas a comprar", continuó la conductora. Y agregó, ganándose la crítica de muchos: "Yo quiero que un día, alguien que haga alguno de esos tratamientos tenga un bebé negro. Ese día hacemos una fiesta".



Y concluyó todavía más tajante: "Sostengo que me llama mucho la atención. Parecen bebés programados".



Fuente: pronto