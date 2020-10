Nacha Guevara enfrentó a los rumores sobre su estado de salud

En la noche del miércoles, Nacha Guevara realizó un descargo en el "Cantando 2020" (El Trece) y aclaró los rumores sobre su estado de salud. Además, pidió una reflexión sobre las noticias falsas.

“Los que quieran saber lo que pasa con mi salud pueden ir a mi Instagram (nachaguevaraoficialok) en el que grabé un video y pueden verlo", arrancó diciendo Nacha.

“Dada un comentario infortunado, pero involuntario de Lola Latorre, se disparó el tema de mi salud en todos los medios y algunos sitios berretas”, añadió.

“Los odiadores seriales, los sembradores de veneno. Hacen memes, insultan, tienen malos deseos. Y eso me hiere, a mí, a mi familia y a mis amigos", remarcó.

"Un poquito más… Burlarse de alguien que se cree que está enfermo. Solo voy a decir una cosa...”, cerró Nacha con el dedo haciendo fuck you.

"Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (en referencia a los temblores) es consciente, es voluntario, porque sino me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo", dijo la actriz.

"En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Cuando estoy en el Cantando y me ocurre es porque miro ciertas cosas, algunas tan feas, y trato de descifrar cómo pueda encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso", detalló.

Y finalizó: "Pero no se preocupen. Si tuviera una enfermedad no sé qué haría, la verdad no sé qué haría, decidiría en el momento qué hacer con eso. Porque eso le pertenece a cada uno, y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que le plazca y lo que le parezca mejor".