Nacha Guevara enfrentó a Lola Latorre y Lucas Spadafora luego de las burlas

Finalmente, Nacha Guevara tuvo cara a cara a Lola Latorre, Lucas Spadafora y a Yanina Latorre quien anoche estuvieron en el piso del "Cantando 2020".

La producción le dio la posibilidad de que Guevara se explaye de entrada y diga lo que siente sobre el tema.

"Quiero borrar justificaciones para llegar a una cosa que sea buena para todos. La primera justificación es que fue involuntario y yo dije que creía que lo sea. Involuntario es una vez, cuando son dos, ya no es involuntario. Primera justificación afuera. Después he escuchado hasta el cansancio que están tristes, que no pueden vivir más, que lloran, lloran y lloran. ¿Ustedes pensaron algún momento cómo la pasé yo? ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasaron los que se vieron burlados en todos los medios por tener una enfermedad que se llama Parkinson? Nombrémosla, no es una marca de zapatillas! Es una enfermedad honrosa, dolorosa, como todas las enfermedades y que merece un respeto. No me vengan con que lloran, como decía Gardel: ´No me lloren, crezcan´. No dejen de pensar en ustedes, porque parecería que las víctimas de esto eran ustedes. No son chiquitos, son jóvenes ciudadanos de 20 años. Que pueden elegir presidente, que podés parir, que si hubiera una guerra te mandan a la guerra, que podés viajar libremente por el mundo si se pudiera, que pueden tomar todo tipo de elecciones. Son jóvenes ciudadanos", enfatizó la jurado.

Nacha le propuso a los chicos una solución reparadora. Su idea es que tengan un baño de realidad y se junten con gente que tiene Parkinson para que conozcan la enfermedad.

"Me gusta más enfocarme en la solución que en el problema. Cuando uno hace daño, porque ustedes hicieron daño, tienen que repararlo, no con lágrimas ni perdones para no perder seguidores en las redes sociales, tienen que repararlo con acciones. Les propongo, si quieren pensarlo, qué acción sugerirían ustedes para reparar. A mí se me ocurrió una. Que ustedes se encuentren, cara a cara, en la intimidad, con gente que padece la enfermedad y los conozcan, que ellos les cuenten y ustedes sientan lo que es porque ustedes necesitan un baño de realidad, tienen que salir de la irrealidad. Hay gente afuera que existe. Creo que eso sería bueno si esta gente que padece la enfermedad aceptara hacerlo y ustedes también. Creo que sería reparador para todos", propuso.

Por su parte, Lola intentó volver a pedir disculpas pero Nacha la frenó: "Por más de que Nacha no vaya a contestar quiero mirarla a los ojos y pedirle disculpas. No me justifico", dijo Lola.

Y Nacha fue contundente: "Con acciones, palabras ya se dijeron muchas, hay que reparar con acciones".