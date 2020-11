Nacha Guevara se ausentará por unos días del "Cantando 2020"

Nacha Guevara contó que estará unos días del "Cantando 2020" por un chequeo médico y ante la preocupación de sus seguidores, aclaró los motivos en un video que compartió en las redes sociales. En su lugar, por estos dos días, estará Flavio Mendoza.

“Les quiero comentar algo... El lunes y martes no voy a estar en el programa. Tengo que hacerme un chequeo que lo debo desde el mes de abril, no lo puedo seguir postergando y lleva mucho tiempo; ayuno y otras cosas”, señaló la jurado desde su cuenta de Twitter.

En el mismo video, agradeció a la producción por incentivarla para realizarse los estudios pendientes y por encontrar un reemplazo por esos días.

“Me hicieron el favor de que no vaya... Me va a reemplazar Flavio, que me encanta. Y vuelvo el miércoles”, dijo Nacha.

Por su parte, Ángel de Brito fue consultado por la ausencia de Guevara vía Instagram y compartió la razón a través de sus historias. “Está todo bien, pero tiene los chequeos anuales, madrugar, ayuno, etc”, detalló el conductor.