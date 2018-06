Murió uno de los históricos integrantes del grupo Loco Mía

El músico fue encontrado sin vida en la tarde del miércoles, aunque la noticia recién trascendió en las últimas horas. "No se despertó. No sabemos más", dijo el actual representante de Loco Mía, Jordi Tarré, al diario español El País. Y explicó que la demora en la difusión del comunicado oficial estuvo relacionada con la incredulidad. "No quisimos hacerlo público hasta que lo tuvimos confirmado porque nos parecía que era mentira", admitió Tarré.