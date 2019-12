Murió Santiago Bal: tenía 83 años

María Isabel Andina fue su primer gran amor, una mujer alejada del ambiente artístico con quien tuvo a su primogénito: Mariano. Todo fluía hasta que una noche en el Teatro Nacional conoció a Thelma del Río. Ella integraba un grupo de vedetes llamado "las pulposas" que se caracterizaba por sus físicos exuberantes en tiempos donde nadie soñaba con siliconas que otorgan lo que la naturaleza niega. El flechazo fue mutuo y Bal se mudó con Thelma, pero ese amor también terminaría mal. El romance secreto con una vedete veinteañera, Silvia Pérez, del que nacería Julieta su única hija mujer, separó a la pareja. La nueva convivencia duró poco, al tiempo a Santiago le detectaron cáncer y regresó con Thelma quien no solo perdonó su infidelidad sino que lo recibió en su casa. Bal aseguraba que "Había vuelto a su verdadero amor". Silvia Pérez debió criar sola a su hija, algo que dejaría huellas profundas en Julieta. "Mi papá no fue ni mejor ni peor, simplemente no existió en mi vida y fue su decisión". El tiempo curaría heridas y repararía ese vínculo.





Verano de 1986, Carmen Barbieri es una vedete con un padre famoso aunque ella recién comienza a tener nombre propio en la revista. Santiago Bal ya es un consagrado actor y un exitoso humorista. Ella es imponente, bella, con un cuerpo escultural y un corazón curtido por el desamor: durante años fue pareja de Jorge Porcel quien nunca formalizó el vínculo. Santiago ese hombre pulcro, inteligente y seductor innato pronto acapara su atención. Bal la mira pero trata de no involucrarse; necesita estar tranquilo y siente que esa joven podía ser un terremoto en su vida. Pero Carmen que todas las noches en la obra debía entregarle un sobre en blanco comienza a escribirle mensajes fuera de libreto. "Me estás empezando a gustar", "Te quiero", "Te adoro" y el gran seductor se encontró seducido. Comenzaron a salir. Muchos consideraban que sería una aventura que finalizaría con el verano. La diferencia de edad -ella tenía 30, él 50-, el ambiente en el que se movían y las tentaciones que se ofrecían parecían determinar un amor con fecha de vencimiento. Pero no fue así. Al final de esa temporada Bal dejó a Thelma y se mudó con Carmen. A él no le importó el qué dirán, ella desoyó los gritos de su madre diciéndole que cometía una locura. Pasó el verano, pasaron los años y las temporadas. Carmen y Santiago siguieron juntos y en 1990 nació Federico.





Como la energía física ya no lo acompañaba tanto, Santiago suplía los picaditos de fútbol por juegos aritméticos que a su hijo le encantaban o lo invitaba a comer con sus amigos Rolo Puente o Pinky. Cuando cumplió 12 años lo llevó a Brodway a ver "Cabaret", un guardia intentó impedirles la entrada "porque no es una obra adecuado para un niño", pero finalmente lograron entrar. La sala estaba ambientada como un cabaret, la puesta era maravillosa y las bailarinas lo rodeaban seductoras pero Santiago permanecía impasible. Sería Nueva York pero esas mujeres jamás eclipsarían a Carmen...



La pareja parecía que lo tenía todo, pero la vida da y otras veces quita. Cuando decidieron convivir Santiago fue muy claro. "Mirá que conmigo, más que pensar en viajes y paseos, vas a tener que aprender a dar inyecciones", le advirtió. "Yo ya sé darlas", le replicó ella. Y lo que parecía una humorada se transformó en profecía. Porque en los veinticinco años que estuvieron juntos Santiago Bal tuvo que afrontar dieciocho operaciones. Tres veces le diagnosticaron cáncer. Cuando le preguntaban cómo hizo para superarlo respondía con una sonrisa "Así, de bonito que soy", para inmediatamente aclarar que no podría haberlo logrado sin sus grandes aliados: Dios, los médicos y... Carmen. En esas circunstancias que describió como las más atroces de su vida, ya sea en la cama del sanatorio con un diagnóstico oscuro o tendido en una camilla de un quirófano pensando en el peor final, siempre siempre contó con Carmen como su compañera incondicional.