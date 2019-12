Murió Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

"Tenemos que anunciar con gran tristeza que uno de nuestros artistas más g

randes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", informó en un comunicado la representante de Fredriksson, Marie Dimberg.





Nacida en 1958, Fredriksson saltó a la fama en 1986, cuando, junto a Per Gessle, lideró la banda musical Roxette. Entre las canciones más populares del dúo —considerado uno de los más importantes de Suecia, después de ABBA— figuran Listen to Your Heart, It Must Have Been Love y The Look.





En 2002, a la cantante le diagnosticaron un tumor cerebral. Ese año se vio obligada a alejarse de la música durante varios años. Sin embargo, en 2007, volvió a los escenarios.