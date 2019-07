Murió el reconocido actor Rutger Hauer

El actor Rutger Hauer, famoso por su papel de "replicante Roy Batty" en Blade Runner (1982), murió el viernes 19 de julio a los 75 años. Lo confirmó su representante, Steve Kenis. El funeral se realizó este miércoles.





"The Rutger Hauer Starfish Association anuncia con infinita tristeza que después de una muy corta enfermedad, el viernes 19 de julio de 2019 Rutger falleció tranquilamente en su casa holandesa. Deja a su amada esposa Ineke, después de haber estado juntos durante cincuenta años", fue el mensaje oficial.





"Uno de los últimos deseos de Rutger era que Starfish continuara su actividad benéfica y su lucha contra el sida, y con la preciosa ayuda, la participación y la dirección de Ineke seguiremos el deseo de Rutger y haremos nuestro mejor esfuerzo para continuar con inestimable legado de Rutger", agregó el texto.





Hauer había nacido el 23 de enero de 1944 en Breukelen, Holanda, y sus padres eran actores. Aunque intentó enrolarse en la marina, lo descartaron por daltónico y entonces probó suerte en la construcción y en la armada. Pero al final siguió los pasos de su familia.





En los '80 se hizo un nombre como villano en películas como Halcones de la noche, frente a Sylvester Stallone, o la mencionada Blade Runner: en el clásico dirigido por Ridley Scott se oponía a Harrison Ford.





También participó en Clave: Omega y Ladyhawke. Su filmografía cuenta con más de cien títulos. Entre los últimos se destacan Batman inicia, Sin City y Valerian y la ciudad de los mil planetas.





Además hizo varios trabajos para la televisión, en series como Channel Zero, Galavant y True Blood.





En 1988, Rutger ganó el Globo de Oro al "mejor actor de reparto" por su trabajo en La escapada de Sobibor, y en 1995 fue nominado a otro por Fatherland.





Uno de sus mayores "logros", sin embargo, fue que la escritora Anne Rice se inspiró en él para crear a Lestat, el protagonista de Entrevista con el vampiro.

Incluso, el actor no estuvo nada de acuerdo con la inclusión de Tom Cruise en la adaptación cinematográfica.

"Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir".