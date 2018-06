Murió el papá del conductor Diego Díaz

Anoche, mientras estaba al aire con su programa No todo pasa, por la pantalla de TyC Sport, Diego Díaz se refirió al fallecimiento de su padre, quien dejó de existir físicamente este miércoles, a los 97 años.

Meses atrás, ante el inminente desenlace que se veía venir, Diego hablaba de su papá y decía que "a mi viejo lo disfruto día a día. Mientras no sufra, lo quiero con vida".

"El año pasado casi nos deja en julio y decidió, con mucha fuerza, quedarse un tiempo más. Y mientras tenga fuerza... Mientras sepa quién es mi vieja, y Pablo, Ezequiel y Diego, vamos a estar con él", aseguraba.

Finalmente, este miércoles, con total entereza, Diego despidió a su padre en el vivo del ciclo que conduce por TyC.

"Me voy a tomar un par de minutos, si me permiten mis compañeros. Para mí hoy es una noche muy difícil, probablemente la más complicada que me ha tocado a nivel profesional. Se va una persona tan importante como lo es un padre para cada uno de ustedes. Con 97 años, hoy mi viejo nos abandona... por lo menos en la parte de la compañía diaria y de estar en la tierra. Como muchos decimos, va a seguir estando", arrancó Diego.

"Por suerte no estaba sufriendo ni estaba haciendo sufrir a nadie. Y dentro de esa pequeña conexión que tenía, todos los días prendía el televisor a la tarde en TyC Sports, en el horario que estaba trabajando. Mucho no escuchaba lo que yo decía, pero me veía. Y cuando lo visitaba me decía 'te vi, me gusta, qué lindo' y algunas palabras más de alguien que se ha ido después de estar 9 meses en un geriátrico con unas hermosas personas. Juan Carlos era una persona muy sencilla, muy simple, amigo de sus amigos y padre de sus hijos. Y de alguna manera siendo casi padre de mi mamá, porque le llevaba 24 años, nos cuidaba a su manera a todos y nos ha hecho a su medida a todos... tipos serios, responsables, honestos, laburantes, alejados de los vicios y amantes de sus laburos".

"Como te gustaba TyC Sports, sé que de algún lado me estás mirando y estás orgulloso de que tu hijo, aún en esta circunstancia, está trabajando. Te mando un beso muy grande", dijo luego.

El equipo de PrimiciasYa.com hace extensiva sus condolecias a Diego Díaz y familia.

