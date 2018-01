La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder de la banda The Cranberries, falleció a los 46 años en Londres, anunció este lunes su agencia de prensa en un comunicado.

La nota explica que la artista murió súbitamente en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación". Hasta el momento, no se han precisado más detalles sobre su fallecimiento.

Su publicista envió un comunicado tras la noticia: "Los miembros de su familia están devastados al escuchar la noticia y han solicitado que se respete la privacidad en este momento difícil".

The Cranberries se formó en Irlanda entre 1989 y 1990. O'Riordan lideraba la agrupación desde comienzos de los años 90, grabando un total de seis discos en estudio, el último, a comienzos de 2017, titulado Something Else.

Se hicieron famosos gracias a su sencillo "Zombie" que se lanzó en 1994, y le siguieron grandes éxitos como: "Linger", "Savation", "Just my imagination", entre muchos otros.