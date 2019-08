Murió Blanca Cotta, una de las cocineras históricas de la TV

En la mañana del miércoles, se conoció la triste noticia: a los 94 años murió la popular cocinera Blanca Cotta.





Durante su extensa carrera mediática y gastronómica consiguió que sus recetas se hicieran muy populares en las casas de los argentinos.





Blanca nació el 14 de marzo de 1925 en La Pampa, desde muy pequeña vivió en el sur del Gran Buenos Aires, en Quilmes, donde inició sus estudios y su formación académica como docente, donde se recibió con medalla de honor.





Pero la cocina fue parte de su vida desde siempre, y así fue como, un día de 1953, llegó a ser secretaria de redacción de la revista Mucho Gusto, de la que fue parte hasta 1960.





Luego estuvo en el ciclo televisivo "Buenas tardes, mucho gusto", que salía por Canal 13, con temas de cocina y otros que importaban a la mujer actual.





"Yo no elegí Quilmes para vivir. Fue mi destino. Vivíamos en La Pampa y mi padre era allí Director de la Escuela Normal. Un día recibió la noticia que lo trasladaban a Quilmes ¡Y aquí aterrizamos allá por el año 1932!. Aquí comencé mis estudios primarios en la Escuela Normal, desde primer grado inferior, con la señorita Sara Vilá. Aquí me recibí de maestra. Aquí, en Quilmes, pasé los mejores años de mi adolescencia. Aquí conocí a Carlos. Aquí eché a volar los sueños más lindos de mi adolescencia. Aquí disfruté del tiempo en que éramos todos y no había ausencias cuando nos reuníamos alrededor de la mesa", indicaba Cotta en una entrevista que le hicieron sus ex alumnos sobre sus comienzos.